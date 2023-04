Come rimuovere lo sfondo dai soggetti? C'è la funzione di iOS 16

Dopo aver spiegato come usare i Comandi Rapidi su iOS 16, continuiamo a spulciare le novità introdotte da Apple nel sistema operativo lanciato lo scorso autunno, soffermandoci sul sistema che usando l'IA permette di scontornare e ritagliare i soggetti dalle foto.

La funzione di ritaglio è presente su tutti i dispositivi basati su iOS 16 e versioni successivi e funziona in maniera semplice ed immediata.

Ciò che bisogna fare è aprire la foto desiderata in qualsiasi app (è compatibile anche Safari). A questo punto basta tenere premuto sul soggetto da ritagliare e, qualora questo dovesse essere sufficientemente distinto dallo sfondo, si vedrà un contorno bianco luminoso illuminato, insieme ad un menù a comparsa.

Qui basterà cliccare su "Copia" o "Condividi" per copiare l'immagine del soggetto negli appunti dell'iPhone o in qualche altra applicazione.

In questo modo è possibile incollare gli oggetti in altri client, come Note ed i Messaggi, ma a dimostrazione delle potenzialità di questo sistema di recente è emersa l'indicazione secondo cui Whatsapp consentirà di convertire le immagini in sticker proprio utilizzando l'API dedicata, che sfrutta il sistema introdotto con il nuovo iOS 16.

È chiaro che si tratta di un sistema molto interessante, che evita l'installazione di app di terze parti di altri produttori.