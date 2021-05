Come rinnovare la tessera sanitaria on-line? Ecco come farlo in pochi passi

Dopo avervi spiegato cosa fare se è scaduta la tessera sanitaria, che negli ultimi mesi è diventata centrale in quanto richiesta per la prenotazione dei vaccini anti-Covid. Sempre più utenti si sono però resi conto di essere in possesso di una tessera scaduta o, peggio di averla smarrita. Come richiederla online?

Partiamo col dire che alla scadenza l'Agenzia delle Entrate provvederà al re-invio in automatico, e nella maggior parte dei casi non è prevista una richiesta da fare visto che i tempi sono solitamente molto brevi ed il Ministero provvede a completare la pratica in pochi giorni.

Tuttavia, direttamente sul sito web dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, è disponibile un servizio che consente di presentare la richiesta per il duplicato della Tessera Sanitaria o del Tesserino del Codice Fiscale.

Ciò che bisogna fare è collegarsi alla pagina dedicata e scegliere se effettuare la richiesta per codice fiscale o per dati anagrafici, a seconda delle proprie esigenze.

Come abbiamo avuto modo di esporre in una FAQ pubblicata qualche giorno fa, inoltre, è anche disponibile un servizio che consente di visualizzare la propria Tessera Sanitaria per stamparla e tenerla conservata.

Nelle faq, del servizio di duplicato, l'Agenzia evidenzia che "se si è in possesso di una TS valida anche come Carta Nazionale dei Servizi (TS/CNS) il duplicato non può essere richiesto tramite questo servizio ma tramite i servizi telematici".