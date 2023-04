Come rinominare un mouse Apple? La semplice procedura per il Magic Mouse

Dopo aver scoperto come cambiare le app predefinite su Windows 11, saltiamo dall'altra parte della staccionata per scoprire qualche interessante possibilità di personalizzazione dalle parti di Cupertino: ecco come rinominare su Mac i dispositivi Bluetooth.

La procedura per cambiare nome a una delle vostre periferiche ufficiali, tra cui Magic Keyboard e Magic Mouse, passa proprio dalle Impostazioni del Bluetooth del dispositivo Apple su cui le utilizzate.

Tanto per cominciare, la tastiera o il mouse devono essere già stati configurati correttamente. La procedura può essere utile per chi ha, per esempio, più di un dispositivo uguale e desidera differenziarli in maniera riconoscibile.

A Mac acceso, andate sulla Mela in alto a sinistra e scegliete Impostazioni di Sistema. Scegliete Bluetooth e cercate nella lista il dispositivo al quale desiderate cambiare nome. Ora, individuate la "i" all'interno di un cerchio, disposta alla destra del nome del mouse o della tastiera a cui stiamo facendo riferimento. Si aprirà un popup con le informazioni della periferica: cliccate sul nome e cambiatelo a vostro piacimento. Confermate il cambio di nome e chiudete la finestra.

Questa procedura non dovrebbe differire su dispositivi di terze parti, non solo mouse e tastiere ma anche headset, controller di gioco e altre periferiche dotate di connessione Bluetooth. A questo proposito, ecco perché l'audio col Bluetooth si sente a scatti e alcune possibili soluzioni.