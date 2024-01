Come riportare alla normalità la tastiera fluttuante di iPad? Le opzioni

Se qualche giorno fa su queste pagine abbiamo spiegato come attivare l’inquadratura automatica su iPad e Mac, oggi ci soffermiamo su un’altra funzione molto utilizzata dai possessori di un tablet della società di Cupertino: la tastiera fluttuante che facilita in maniera importante l’input nelle varie applicazioni.

Si tratta di una tastiera singola, molto più piccola rispetto a quella tradizionale, che può essere spostata ovunque sullo schermo.

Tuttavia, se l’avete impostata e volete riportarla al formato di default cosa dovete fare? Lo spiega direttamente Apple nella documentazione ufficiale relativa ad iPadOS 17.

Se avete aperto una tastiera fluttuante e la volete ripristinare al suo formato originale non dovete fare altro che posizionare due dita sulla tastiera, e quindi allargarla come si fa per lo zoom out su una fotografia. A questo punto vedrete che la tastiera tornerà alle dimensioni standard. Sollevate le dita dello schermo ed il gioco è fatto.

Se invece avete aperto la tastiera divisa su iPad, dovete cliccare sul pulsante presente in basso a destra a fianco del tasto “.?123” e quindi cliccare su “Unisci”.