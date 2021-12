Come riportare il tasto Start a sinistra su Windows 11? È semplicissimo

Apprezzato da molti ma non da tutti, il tasto Start su Windows 11 è posizionato diversamente rispetto al passato. Abbandonata la posizione nell'angolo inferiore sinistro, Microsoft ha recentemente spiegato perché il menu di Windows 11 è centrato, ma è possibile tornare indietro?

La barra delle applicazioni del nuovo sistema operativo di Microsoft è stata oggetto di profondi cambiamenti sia strutturali che dal punto di vista della personalizzazione. Cambiata, ad esempio, la modalità di accesso al mixer audio, così come gli elementi mostrati all'interno del Menu, ma è possibile anche scegliere di riposizionare le icone ad accesso rapido e il tasto Start come su Windows 10 senza necessità di installare applicazioni di terze parti, non sempre del tutto degne di fiducia.

Dopo aver scoperto le future novità del Menu Start di Windows 11, scopriamo come riportarlo nell'angolo inferiore sinistro.

Per farlo, occorre accedere alle "Impostazioni della barra delle applicazioni" accessibili con un click del tasto destro del mouse in un qualsiasi punto libero della barra stessa. A questo punto, trovare la voce "Comportamenti della barra delle applicazioni" ed espanderne il contenuto.

Se avrete effettuato correttamente questi semplici passaggi, la prima impostazione disponibile in questo sottomenu sarà "Allineamento barra delle applicazioni", accompagnata alla sua destra da un menu a tendina all'interno del quale sono presenti due possibilità, "Al centro" e "Sinistra". Selezionata la nostra preferenza, potremo chiudere e noteremo immediatamente gli effetti di questa scelta.