Come ripristinare Amazon Fire TV Stick? La procedura non è complicata

Se state per qualche motivo per mettere da parte il dongle HDMI che finora ha accompagnato le vostre sessioni di intrattenimento, magari perché avete deciso di passare a un modello più recente come Amazon Fire TV Stick 4K Max, potrebbe risultare di vostro interesse conoscere la procedura di reset del dispositivo.

Dato infatti che in questo contesto c'è di mezzo anche l'account Amazon, capite bene che mettere in atto alcune precauzioni può effettivamente tornare utile. A tal proposito, nelle più recenti versioni di Amazon Fire TV Stick il primo passo da effettuare consiste nel premere sull'icona del profilo collocata a destra nell'ambito della schermata Home.

Dopodiché, una volta selezionato il riquadro "La mia Fire TV", potrete scorrere fino in fondo le opzioni che compaiono a schermo per trovare quella "Ripristino alle impostazioni di fabbrica". Come vi verrà spiegato direttamente nella pagina coinvolta, procedendo mediante quest'ultima verranno rimossi tutti i dati personali e i contenuti scaricati.

Non vi resterà dunque che dare conferma della volontà di ripristino e attendere che il dongle porti a termine le operazioni coinvolte (potrebbero volerci alcuni minuti). Per il resto, potreste voler approfondire anche le linee guida ufficiali di Amazon sul tema, così come potrebbe magari risultare di vostro interesse verificare che l'associazione del dispositivo al vostro account sia stata effettivamente rimossa.