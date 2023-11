Come ripristinare il codice dell'Apple Watch? Non è difficile

Dopo il lancio di Apple Watch Series 9 in tutto il mondo, una pletora di nuovi utenti ha acquistato lo smartwatch di Cupertino. Ma cosa fare quando si dimentica il codice dell'Apple Watch o lo si inserisce errato per troppe volte? Ecco la procedura per aggirare il problema!

Un metodo prevede di rimuovere il codice di Apple Watch senza usare l'iPhone a cui esso è collegato. Farlo è possibile, ma sappiate che al riavvio dello smartwatch dovrete inserire i dati dell'account Apple collegato al device - password compresa, ovviamente. Si tratta di uno dei tanti sistemi antifurto di Apple per i propri dispositivi.

Se ricordate i dati del vostro ID Apple, non dovrete far altro che premere il pulsante di spegnimento dell'Apple Watch fino a far comparire il pulsante di power off del dispositivo. Fatto ciò, tenete premuta la Digital Crown dello smartwatch per qualche secondo, finché l'opzione "cancella tutti i contenuti e le impostazioni" non apparirà sullo schermo. Cliccate dunque su reset per due volte e potrete ripristinare l'Apple Watch alle impostazioni di fabbrica: ciò significa che il passcode non rappresenterà più un problema ma, al contempo, che avrete perso tutti i dati presenti sul vostro device che non hanno ricevuto un backup online.

La stessa procedura può essere eseguita con un iPhone collegato allo smartwatch. Anche in questo caso, se non ricordate il codice del vostro Apple Watch dovrete resettarlo alle impostazioni di fabbrica ma, quantomeno, potrete effettuare un backup del device prima di procedere al ripristino. Effettuate dunque il backup e, successivamente, recatevi nell'app di Apple Watch per iPhone.

Da qui, recatevi nella sezione "il mio Apple Watch" e in "Generali". Quindi, scendete fino all'impostazione "reset" e, successivamente, toccate "Cancella tutti i contenuti e le Impostazioni di questo Apple Watch". Inserite dunque i dati del vostro ID e toccate nuovamente "ripristina". Anche in questo caso il passcode del device verrà eliminato, ma perderete tutti i dati salvati sull'orologio.