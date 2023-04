Come ripristinare le connessioni di rete su Mac? Non è difficile

A tutti prima o poi sarà capitato di incappare in qualche problema con le connessioni, e nemmeno i Mac sono immuni da questi disservizi. Come fare quindi per risolvere e ripristinare le connessioni di rete?

In caso di difficoltà con l’associazione con i dispositivi o connessioni instabili potrebbe essere utile ripristinare le impostazioni Bluetooth del Mac direttamente dal pannello dedicato presente sotto l’applicazione Impostazioni. Qui potete attivare e disattivare lo switch di attivazione: se il dispositivo da accoppiare è già presente sotto “I miei dispositivi”, potete cliccare sul pulsante con la “i” a destra e quindi dal menù su “Dissocia questo dispositivo”.

Alternativamente, potete attivare o disattivare la connessione WiFi direttamente sotto il pannello “Wi-Fi”. Qui, sotto “Reti conosciute”, potete dissociare le reti in questione in caso di problemi.

Qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo spiegato come disattivare il WiFi automatico su iPhone, per evitare che lo smartphone si agganci automaticamente alle reti conosciute. Una procedura simile può essere attuata anche su Mac, dal momento che le funzioni ed i menù sono simili così come le funzioni. Sempre dal fronte iOS, abbiamo anche segnalato come fare per vedere la password del WiFi su iPhone tra quelle memorizzate: la funzione è stata introdotta proprio con iOS 16.