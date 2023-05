Come ripristinare il Dock su Mac? Non è difficile

Dopo aver spiegato come visualizzare le estensioni dei file su Mac, affrontiamo un’altra questione: il ripristino del Dock alle impostazioni di fabbrica su macOS Ventura.

Potrebbe infatti capitare che le molte modifiche apportate al Dock lo rendano lento oppure che lo si voglia portare alle impostazioni di default. Ma come fare?

Il procedimento è molto semplice: basta aprire il Terminale su Mac, e quindi copiare ed incollare il seguente comando nella finestra: defaults delete com.apple.dock; killall Dock.

A questo punto vi basta premere sul tasto invia ed il Dock si resetterà e riavvierà immediatamente.

La procedura prevede che tutte le icone aggiunte dopo l’installazione del sistema operativo vengano rimosse e restino solo quelle progettate da Apple. Il comando ripristina anche le dimensioni del Dock, le impostazioni di ingradimento e la sua posizione: il Dock infatti può essere spostato anche in alto tramite le impostazioni ma le opzioni predefinite prevedono che sia presente nella parte bassa dell’interfaccia grafica.

