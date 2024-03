Come ripristinare un Mac con Time Machine? Non è poi così complicato

Ci avete provato: avete seguito i nostri consigli per l'ottimizzazione del Mac e avete trattato il vostro desktop o laptop con i guanti di velluto. Tuttavia, a causa di un problema software o di un glitch di sistema vi trovate nell'annosa condizione di dover ripristinare il Mac usando Time Machine: come si esegue la procedura?

Non disperate, perché una dettagliata FAQ di Apple vi spiega come gestire il problema passo dopo passo. La prima cosa da fare, se non sapete come muovervi, è aprire l'app di Time Machine, che arriva preinstallata su qualsiasi Mac e Macbook. Fatto ciò, usate l'utility per effettuare un backup dei dati presenti sul vostro PC: ricordate che Time Machine esegue il backup di app, account, impostazioni, musica, foto, film e documenti, ma non fa il backup del sistema operativo.

Prima di avviare il salvataggio dei vostri dati, decidete dove eseguire il backup dei file: le scelte in questo caso sono essenzialmente due, ovvero un altro Mac o un dispositivo esterno collegato al vostro Mac o Macbook, come una chiavetta USB o una memoria esterna. Ipotizziamo, per semplicità, che decidiate di usare una memoria esterna: selezionate il percorso file corrispondente a quest'ultima su Time Machine lasciate che il Mac esegua da solo il backup. Potete anche usare un dispositivo esterno collegato in rete al Mac, ma in questo caso la procedura diventa più complessa e richiede una connessione Wi-Fi stabile.

Dopo aver effettuato il backup, vi basterà reinstallare il sistema operativo del Mac o ripristinare quest'ultimo alle impostazioni di fabbrica per risolvere la maggior parte dei problemi software che potreste incontrare nell'uso di tutti i giorni dei PC di Cupertino. Effettuate dunque una nuova installazione "pulita" di macOS sul vostro dispositivo.

Fatto ciò, vi basterà ripristinare i file di cui avete eseguito il backup tramite Time Machine. Per eseguire il ripristino, dovrete aprire Time Machine e scegliere il backup che volete ripristinare (in questo caso quello che avete salvato sulla memoria esterna). Cliccate quindi su "Ripristina" e il dispositivo eseguirà tutte le operazioni necessarie da solo, senza che voi dobbiate fare nulla.

