Come ripristinare un MacBook senza password dell'ID Apple? Si può fare

Il consiglio generale, quando di vende un MacBook, è di rimuovere il proprio Apple ID in modo tale da consentire al nuovo proprietario di configurarlo con facilità e senza troppo problemi. Tuttavia, potrebbe capire di dover ripristinare le impostazioni di fabbrica del laptop senza la password dell’Apple ID, come fare?

Le opzioni sono due.

La prima prevede l recupero della password: in tal caso sarà necessario inserire nella schermata d’accesso al Mac tre volte una password errata. A questo punto dovrebbe comparire un messaggio che dice "Se hai dimenticato la password, puoi reimpostarla utilizzando il tuo ID Apple”. Qui bisognerà fare click sul pulsante “Reimposta password” per reimpostare la password, inserendo tutti i dati richiesti.

In alternativa, se si ricorda il passcode di accesso al Mac ma non si riesce a ricordare la password dell’Apple ID, bisognerà aprire le impostazioni di sistema, fare click sull’icona ell’ID Apple e quindi nel menù “Password e sicurezza” selezionare su “Cambia password” .

Ovviamente non mancano le opzioni più drastiche, come il riavvio del MacBook in modalità ripristino per ripristinarlo: in questo modo si cancellerà il sistema operativo insieme al contenuto del disco, ma si dovrà installare macOS online utilizzando la stessa interfaccia di ripristino.

