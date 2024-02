Come ripristinare Netflix sulla TV? Alcuni possibili scenari

Dopo aver visto come funziona la condivisione su Netflix dopo gli importanti cambiamenti avvenuti nel 2023, torniamo a occuparci dell'applicazione ufficiale di Netflix per Smart TV, per offrirvi qualche possibile soluzione nel caso in cui dovesse smettere di funzionare.

A seconda del sistema Smart in uso sulla vostra TV, le procedure potrebbero variare. La più semplice è certamente quella per i pannelli Samsung, dove consigliamo di effettuare un riavvio forzato della TV per ristabilire il corretto funzionamento delle app. Per farlo, puntate il telecomando verso il televisore, premete e tenete premuto il tasto power finché lo schermo non si spegne e si riaccende da solo. Appena appare di nuovo il logo di avvio, rilasciatelo e attendete il caricamento del sistema.

Discorso simile per altri sistemi proprietari come quello di LG, dove un riavvio completo del software dovrebbe consentirvi di risolvere i principali problemi di funzionamento a carico delle app. Approccio opposto, invece, se siamo di fronte a una Smart TV dotata di AndroidTV o GoogleTV, dove per prima cosa consigliamo comunque un riavvio. Qualora non dovesse funzionare, potrete pulire la cache dell'applicazione andando sulle Impostazioni > App > Tulle le applicazioni. Qui scorrete fino a trovare l'applicazione, nel nostro caso Netflix, e sceglietela. Nel menu successivo, selezionate Pulisci Cache e provate a vedere se ora funziona. In caso contrario, provate a pulire tutti i dati ma attenzione, poiché dovrete inserire di nuovo la password al termine di questa procedura.

Prima di partire con procedure più invasive, a prescindere dal sistema in uso, consigliamo anche di verificare la presenza di aggiornamenti.