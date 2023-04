Come ripristinare le videochiamate su WhatsApp? Ecco cosa fare su iPhone

Dopo aver analizzato le novità di sicurezza di Whatsapp introdotte per la protezione degli account, vi sveliamo oggi alcuni trucchetti per risolvere i problemi delle videochiamate su Whatsapp, che potrebbero riguardare in particolare la fotocamera, il microfono o il software del vostro iPhone.

La primissima cosa da fare se incontrate problemi nell'effettuare videochiamate su Whatsapp, ma anche se non riuscite a inviare messaggi vocali o ad usare la fotocamera, è verificare i permessi di iOS per Whatsapp ed accertarvi che siano attivati. Per farlo, andate nelle Impostazioni e scorrete fino a "Whatsapp". Cliccate sull'icona e vedrete i toogle "Fotocamera" e "Microfono", tra gli altri. Accertatevi che siano entrambi attivi!

Prima di rientrare su Whatsapp, assicuratevi di forzare il riavvio dell'app su iOS, in modo da essere certi che i cambiamenti appena apportati alle Impostazioni vengano implementati immediatamente. Per forzare il riavvio di Whatsapp, vi basterà recarvi nella Homepage del telefono, scorrere verso l'alto con il dito, toccare la tab di Whatsapp e scorrere di nuovo verso l'alto finché non sarà scomparsa. Un'altra opzione, benché più radicale, potrebbe essere quella di spegnere e riaccendere il vostro iPhone per sicurezza.

Se con queste operazioni non avete risolto il problema, potete provare ad aggiornare Whatsapp alla versione più recente. Cercate dunque Whatsapp sull'App Store del vostro iPhone e cliccate su "aggiorna", se il pulsante appare accanto all'icona del servizio di messaggistica. Se al posto di "aggiorna" avete la scritta "apri", invece, la vostra app è già aggiornata.

A questo punto, non vi restano che le "maniere forti": disinstallate e reinstallate Whatsapp. Con un'installazione "pulita", ogni problema lato software dovrebbe risolversi. Prima di rimuovere l'applicazione dal vostro iPhone, però, assicuratevi di aver effettuato un backup di chat, messaggi, contatti e media su iCloud!