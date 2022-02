Come riprodurre Donda 2 di Kanye West? Niente streaming, ecco l'atipico player

Kanye West ha ufficialmente lanciato una "battaglia" contro i principali servizi di streaming. Di mezzo c'è proprio il progetto a cui state pensando: Donda 2.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MacRumors e The Verge, il noto rapper, regista, stilista, cantautore, produttore discografico, beatmaker e politico statunitense (sì, ha realmente fatto di tutto) ha pubblicato su Instagram un annuncio relativo al fatto che il suo prossimo atteso album, ergo Donda 2 ("seguito" del precedente Donda, uscito ad agosto 2021), non sarà disponibile sui classici servizi di streaming.

In parole povere, prendendo alla lettera quanto dichiarato da West (che già in passato ha messo in atto tecniche di marketing atipiche), Donda 2 uscirà solamente su DONDA STEM PLAYER. Quest'ultimo ha un costo di 200 dollari e non è altro che un riproduttore musicale che può "isolare" parti dei brani, facendo ascoltare all'utente, ad esempio, solamente la batteria. In questo modo, l'esperienza è diversa dal solito e l'ascoltatore può "personalizzare" i brani mediante una sorta di "remix". Non mancano il supporto agli MP3 e un design luminoso.

In ogni caso, DONDA STEM PLAYER era già stato annunciato ad agosto 2021 e potete trovare tutti i dettagli sul portale ufficiale del progetto di Kanye West. L'artista ha svelato che attualmente sono disponibili 67.000 unità, ma che l'azienda ne sta producendo 3.000 al giorno. Insomma, sicuramente si tratta di una trovata interessante, dato che West sta cercando di "svincolarsi" dai servizi di streaming e vendere un dispositivo proprietario.

Kanye ha infatti definito l'attuale mercato dei servizi di streaming come "oppressivo", spiegando che al giorno d'oggi gli artisti guadagnano solamente il 12% di quanto generato dall'industria musicale. Insomma, niente Apple Music, Amazon Music, Spotify o YouTube per Donda 2. In ogni caso, l'album è atteso dai fan per il 22 febbraio 2022 (salvo "sorprese" dell'ultimo minuto).