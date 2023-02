Come si ripubblica un video su TikTok? È davvero semplice

Dopo avere visto come risparmiare dati mentre si usa TikTok, torniamo sul social network cinese per rispondere a un altro quesito che qualcuno potrebbe essersi posto negli ultimi mesi: come si ripubblica un video su TikTok e a cosa serve questa funzionalità, esattamente? La risposta ve la diamo noi di seguito!

Innanzitutto, a cosa serve il “repost” dei video? Molto semplicemente, ripubblicando un video su TikTok su aumenta la sua portata rendendolo disponibile nei feed dei propri follower. Il video non apparirà sul profilo TikTok personale, mentre troverà posto nel feed “Per Te” di chi ci segue. Al contempo, l’editor originale del video non verrà informato che hai ripubblicato il suo video, e non sarà possibile visualizzare un elenco di tutti i video ripubblicati. Infine, i Mi Piace e commenti inseriti nel repost verranno inseriti nel video originale.

In breve, si tratta di un modo veloce e facile per spingere un content creator che vi piace particolarmente. Ma come si fa? È davvero semplice: mentre guardate un video basta toccare l'icona della freccia in basso a destra, aprendo il menu Condividi. Qui si troverà il pulsante “Ripubblica” colorato di giallo. Basta premerlo una volta affinché TikTok confermi la ripubblicazione.

Se volete rimuovere il repost, invece, dovete aprire il video e premere, al posto del pulsante “Ripubblica”, l’opzione offerta nella stessa posizione.

Parlando dello stesso social, ecco come vedere quanto tempo passate su TikTok.