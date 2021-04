Come risintonizzare i canali Rai su satellite e Tivùsat? Ecco le frequenze

Hai provato a collegarti ad uno dei canali Rai generalisti dal tuo TV satellitare ma non riesci a seguirli. Come fare? Ci pensiamo noi a spiegarti quali sono le frequenze, sia da Tivùsat che da un decoder satellitare di Sky.

Partendo da Sky, se sei in possesso su un decoder di Sky non devi fare assolutamente nulla dal momento che procede in automatico alla risintonizzazione dei canali ogni qualvolta c'è un cambio di frequenza.

Discorso diverso per Tivùsat, dove le opzioni sono due: o si procede con la sintonizzazione automatica, oppure con quella manuale. Se scegli la prima via, non dovrai fare altro che andare nel menù dedicato e procedere con la ricerca canali. Alternativamente, puoi scegliere la via della ricerca manuale, inserendo i seguenti parametri:

Rai 1 HD : 11766 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK

: 11766 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK Rai 2 HD : 11766 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK

: 11766 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK Rai 3 HD : 11766 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK

: 11766 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK Rai 4 HD : 11766 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK

: 11766 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK Rai 5 HD: 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK

Se l'antenna di Tivùsat è puntata sul satellite giusto, però, non dovrebbero esserci problemi di sorta anche con la ricerca automatica. Se volete capire cosa si può vedere con Tivùsat, vi rimandiamo alla nostra notizia dedicata contenente tutte le informazioni del caso.

Ricordiamo che Tivùsat è una piattaforma satellitare completamente gratuita, che propone un'ampia gamma di contenuti ed una programmazione variegata.