Come risolvere i problemi di ricezione col digitale terrestre?

L’attivazione dello standard MPEG4 del digitale terrestre ha portato con se non pochi problemi per gli utenti di varie regioni. In alcune circostanze viene lamentata l'impossibilità ad accedere alle TV locali, in altre invece con i soli canali Rai. Ma quali sono i problemi di ricezione più diffusi?

Innanzitutto, è bene partire da una verifica essenziale: capire se il proprio comune è coperto dal segnale del digitale terrestre. Si tratta di una procedura molto rapida ma importantissima.

Se improvvisamente non riuscite più a visualizzare tutti i canali, i problemi potrebbero essere due:

Problemi con la direzione dell’antenna : una folata di vento potrebbe aver spostato la vostra antenna, che quindi ha bisogno di essere direzionata nuovamente. In questo caso vi rimandiamo alla nostra guida che spiega come direzionare un’antenna per il digitale terrestre;

: una folata di vento potrebbe aver spostato la vostra antenna, che quindi ha bisogno di essere direzionata nuovamente. In questo caso vi rimandiamo alla nostra guida che spiega come direzionare un’antenna per il digitale terrestre; Problemi con i cavi : non è da escludere che un corto circuito interno possa aver danneggiato il cavo che parte dall’antenna ed arriva al decoder, però: fate una prova per scoprire se è questo il problema;

: non è da escludere che un corto circuito interno possa aver danneggiato il cavo che parte dall’antenna ed arriva al decoder, però: fate una prova per scoprire se è questo il problema; Problemi elettrici all’antenna: se avete fatto la verifica di cui sopra e comunque non avete “risposta” da parte del decoder, allora potrebbe essere un problema di natura elettrica. In tal caso, è necessario acquistare una nuova antenna per il digitale terrestre.

Se le avete provate tutte ma ancora non riuscite ad ottenere un segnale accettabile, allora non vi resta che seguire i nostri consigli su come migliorare la ricezione dell’antenna TV.