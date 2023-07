Come risolvere i problemi della tastiera su iPhone? Ecco alcuni fix

iOS 17 rivoluzionerà anche la tastiera con l’intelligenza artificiale e si spera risolva anche uno dei problemi più comuni tra quelli segnalati dagli utenti: l’impossibilità ad utilizzare lo swipe per digitare il testo.

In molti infatti utilizzano la funzione “QuickPath” o “Slide to Type” per scrivere i messaggi o semplicemente digitare il testo in un campo. In alcune circostanze però potrebbe verificarsi che la tastiera smetta di funzionare, ma come fare?

Ovviamente la prima cosa da fare è attivare la modalità direttamente nell’app Impostazioni, nel pannello “Generale” ed in “Tastiera”. Assicuratevi anche che la lingua per cui volete utilizzare la feature sia compatibile, altrimenti non riconoscerà il testo.

La prima cosa da fare in caso di malfunzionamenti è chiudere l’applicazione per cui la state utilizzando, facendo swipe verso l’alto. Nella maggior parte dei casi, tale soluzione risolve il problema ma in caso contrario il consiglio è di procedere con il riavvio del dispositivo e verificare la presenza di aggiornamenti.

Un’altra alternativa invece è rappresentata dalla cancellazione dell’intera cronologia di digitazione dal pannello “Tastiera”.