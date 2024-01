Come risolvere quando lo schermo diventa nero per pochi secondi? Alcuni fix

Dopo aver visto come scegliere il monitor più adatto alle nostre esigenze, passiamo a un'altra serie di consigli che potranno tornarvi utili se avete già uno schermo per il vostro PC ma continua a darvi qualche grattacapo di troppo.

Può succedere, infatti, che lo schermo diventi tutto nero per poi tornare a funzionare, e non voglia saperne di smettere di farlo ciclicamente.

Ebbene, si tratta di una problematica più comune di quanto possiate immaginare. Le soluzioni che vogliamo offrirvi sono due: una "hardware" e una software.

La prima, infatti, è quella di verificare che il cavo video che state utilizzando sia in buone condizioni, sia inserito correttamente e non presenti danneggiamenti, soprattutto a livello dei terminali.

Spesso, soprattutto i cavi HDMI, tendono a dare questo tipo di problemi, pertanto potrebbe essere utile verificare se toccando il cavo e spostandolo di qualche millimetro il problema si ripropone. In tal caso, controllate che il problema sia quello sostituendo il cavo.

Nel caso in cui non sia quello il problema, consigliamo invece di aggiornare i driver video. Lo sfarfallio può essere dovuto a un cattivo funzionamento della scheda o a una non corretta installazione dei driver. Per questa ragione, consigliamo di scaricare i driver più aggiornati per la vostra scheda video, assicurandovi di eseguire un'installazione pulita (attraverso la spunta dedicata nell'Installer dei driver).