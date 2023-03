Come risolvere lo schermo nero su Windows 11? Le possibili soluzioni

Dopo aver scoperto perché Windows non completa gli aggiornamenti torniamo sull'OS di Microsoft per andare a cercare una possibile soluzione a un problema che potrebbe capitare pressoché in qualunque momento: le schermate nere.

Una schermata nera o vuota può capitare per una moltitudine di ragioni, una fra tutte la possibilità che lo schermo si sia spento per ragioni di risparmio energetico.

Esistono diversi approcci, uno fra tutti è quello di provare a risvegliare il PC premendo la classica combinazione Ctrl + Alt + Canc, oppure Logo Windows + P. In questo modo si dovrebbe indurre la riattivazione del display nel caso in cui sia spento. Se siete di fronte a una schermata nera, potrebbe essere utile provare invece la combinazione Logo + Ctrl + Maiusc + B, che va a forzare un reset delle impostazioni dei driver della scheda video.

In questo modo dovreste risolvere in gran parte dei casi e con il secondo metodo si dovrebbero riuscire a sciogliere anche quelle situazioni in cui si verifica una schermata completamente nera dove però è possibile muovere il cursore del mouse. Questo contesto può verificarsi durante aggiornamenti driver della GPU che non sono stati completati correttamente o interrotti prima del tempo.

Insomma, se questa soluzione vi è servita, fatecelo sapere come sempre nei commenti. Nel frattempo, potrebbe interessarvi anche scoprire a cosa serve la modalità provvisoria di Windows 11.