Come risparmiare autonomia con Telegram? L'opzione che non avete visto

Al netto della possibilità di pubblicare Storie su Telegram, è giunto il momento di tornare a fare riferimento in questa sede alla popolare applicazione di messaggistica istantanea. Potreste infatti non averlo notato, ma è possibile risparmiare in termini di autonomia con Telegram.

A tal proposito, ciò che potreste voler fare è avviare l'applicazione di Telegram, ad esempio quella scaricabile dal Play Store di Google, premendo poi sull'icona delle tre righe presente in alto a sinistra. Potrete dunque poi fare tap sul riquadro "Impostazioni", così da accedere alle varie sezioni dell'app. Tra queste, troverete anche l'area "Risparmio energetico".

Facendo tap su questa voce, avrete quindi modo di accedere a una serie di impostazioni che vi consentiranno di incrementare l'autonomia del vostro dispositivo di fiducia, potendo al contempo continuare a utilizzare Telegram. Usualmente la modalità di risparmio energetico si attiva di default sotto al 10%. Potete però utilizzare l'apposita barra per gestire tutto in modo più personalizzato.

In basso risiedono invece svariate opzioni che consentono, ad esempio, di gestire le animazioni e l'autoriproduzione di video e GIF. Insomma, se state cercando dei modi per risparmiare batteria e usare di più lo smartphone, nonché se siete soliti fare un uso intenso di Telegram, potrebbe interessarvi quantomeno dare un'occhiata alla questione.