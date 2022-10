Come risparmiare sulla bolletta elettrica? Semplice, bisogna ballare di più

Risparmiare sul consumo di energia grazie a coloro che si divertono sulla pista da ballo? A quanto pare è possibile. Vediamo cosa si è inventato un locale in Scozia.

Dopo aver fatto un tuffo nel passato per ricostruire i volti della Scozia medievale, è il momento di guardare al futuro. Un famoso locale di Glasgow in Scozia, ha trovato il modo di eliminare ben 70 tonnellate di CO2 ogni anno. Ciò è stato possibile grazie ad un sistema chiamato Bodyheat e progettato dalla TownRock Energy.

Anziché buttare l'aria calda verso l'esterno, tale sistema andrebbe a raccoglierla in alcuni serbatoi posizionati sotto il pavimento, che grazie al calore emesso dalle persone che si scatenano sulla pista da ballo, verrebbe trasformato in una vera e propria "batteria" capace di riscaldare l'intero locale.

Si tratta di un'idea sorprendente, in particolare perché la materia prima, ovvero la voglia di ballare, in discoteca non manca affatto. Tale sistema consentirà di risparmiare notevolmente sulle bollette. L'amministratore delegato del locale, Andrew Fleming-Brown, ha dichiarato ai media britannici le prospettive e gli obiettivi per il futuro: "Il nostro obiettivo è raggiungere emissioni zero entro il 2025."

"L'investimento fatto verrà ammortizzato nel giro di cinque anni grazie al risparmio in bolletta. Se riusciamo a farlo funzionare qui in questo ambiente, non c'è motivo per cui non possiamo portarlo in altre sedi, non solo in Scozia e nel Regno Unito, in tutta Europa e oltre", ha inoltre aggiunto lo stesso Brown.

Così come accaduto per l’innovativo modo di catturare le microplastiche trasformandole in pop corn, stiamo parlando di un'invenzione alquanto ingegnosa e insolita, che in questi tempi di crisi energetica potrebbe realmente fare la differenza.