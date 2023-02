Come risparmiare dati mobili su Telegram? I trucchetti nelle impostazioni

Siete utenti particolarmente parsimoniosi e temete che tutte le app del vostro smartphone usino troppi dati mobili? Dopo avere visto come risparmiare Internet su TikTok, vediamo al volo quali opzioni offrono i servizi di messaggistica: in particolare, ecco come consumare meno dati su Telegram.

Il servizio di Pavel Durov è comunemente meno utilizzato rispetto a WhatsApp. Ciononostante, ha un vantaggio importante per fotografi e content creator: consente il trasferimento di immagini e video non compressi, ovvero alla massima qualità possibile. Utilizzare dati mobili per scaricarli non è sempre ottimale, però, specie se si ha una SIM con un bundle non molto generoso.

Per questa ragione, Telegram ha incluso sulle sue impostazioni alcune opzioni dedicate al risparmio dati. Per accedervi bisogna aprire l’app, premere sulle tre linee in alto a sinistra e poi su Impostazioni. A questo punto, è necessario recarsi sulla scheda “Dati e Archivio”, nella quale si trovano proprio le opzioni di download automatico dei media suddivise per dati cellulare, Wi-Fi e Roaming. Con gli slider corrispondenti sarà quindi possibile bloccare del tutto il download di foto, video fino a 10 MB e file fino a 1 MB in caso di utilizzo della rete mobile.

Altrettanto utili sono le voci “Autoriproduzione media” e “Streaming”, grazie alle quali si possono risparmiare altri dati mobili impedendo l’avvio di contenuti multimediali senza consenso. Infine, nella scheda “Chiamate” si trova la voce “Meno dati per le chiamate”, con opzioni dedicate per roaming e rete cellulare.

