Come risparmiare dati quando si guardano video su YouTube?

I social network sono i servizi che utilizzano la maggior parte dei dati mobili a nostra disposizione nella SIM, lo sappiamo bene. Pertanto, è doveroso evitare un loro uso eccessivo: dopo avere spiegato come risparmiare dati mobili su TikTok, vediamo al volo come attivare il risparmio dati su YouTube.

Anche la piattaforma di streaming rossa di casa Google, naturalmente, dispone di una opzione ad hoc. SI tratta della “Modalità Risparmio Dati”, auto esplicativa e facilissima da attivare. Grazie a essa, l’applicazione eviterà di consumare Internet mediante alcune misure dedicate come la riduzione della qualità video riprodotti in streaming e scaricati.

Come vi si accede? È molto semplice, basta seguire questi passaggi: una volta aperta l’app di YouTube su Android o iOS bisogna premere sull’icona del proprio profilo in alto a destra, aprendo un menu pop-up a tutto schermo sullo smartphone. A questo punto, bisogna premere sulle Impostazioni e, nella nuova schermata, sulla voce Risparmio Dati. Qui troverete non solo l’attivazione della modalità completa, ma anche di tutte le voci singole pensate per evitare l’utilizzo di dati mobili e prediligere il Wi-Fi durante la riproduzione di contenuti audio e/o video, anche in diretta.

In aggiunta, è possibile impostare un promemoria di utilizzo dei dati mobili e selezionare la qualità predefinita di tutti i video mostrati durante l’utilizzo del servizio.

In chiusura, vi rimandiamo anche alla guida rapida su come risparmiare dati mobili su Telegram.