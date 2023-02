Come risparmiare dati mentre si usa TikTok? Questa è l'opzione da attivare

Se volete risparmiare dati mobili mentre utilizzate un servizio online su smartphone con il 4G o il 5G attivo è necessario attivare l’opzione dedicata. Abbiamo già visto come disabilitare il consumo dati su Spotify ed Apple Music; ora, dunque, è il momento di vedere come risparmiare dati su TikTok.

Gestire il consumo di dati è molto importante, specie quando si tratta di video che vengono riprodotti in automatico e ciclicamente. La piattaforma di ByteDance non è così pesante sul pacchetto dati della SIM, ma consuma certamente più risorse rispetto ad altri social network. Per questo motivo potrebbe risultare utile a qualcuno l’attivazione della modalità Risparmio Dati.

Dove si trova? Niente di più semplice: basta aprire TikTok sullo smartphone, premere sulla scheda Profilo in basso a destra, aprire il menu a tre linee collocato in alto a destra e poi recarsi su Impostazioni e Privacy. A questo punto bisogna cercare la categoria “Cache e Dati cellulare”, nella quale si trova proprio la voce “Risparmio Dati”.

Aprendola, si troverà uno slider da premere una sola volta affinché l’opzione si attivi. In questo modo, i video potrebbero avere una risoluzione inferiore o richiedere più tempo per il caricamento quando si risulta connessi tramite 3G, 4G o 5G che sia. In caso di utilizzo del Wi-Fi l’opzione si disabilita momentaneamente, fino all’apertura dell’app con rete mobile.

Poco tempo addietro abbiamo anche risposto a un altro quesito legato alla medesima piattaforma social: ecco come vedere quanto tempo si passa su TikTok.