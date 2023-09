Come risponde l'antimateria alla forza di gravità?

Immaginate di far cadere due corpi di massa diversa dalla stessa altezza. Le leggi della fisica ci dicono che, considerando la sola forza di gravità, i due oggetti arriveranno a terra nello stesso momento. Ma cosa succede se uno dei due corpi è fatto di antimateria?

Per scoprirlo, un team di scienziati della collaborazione internazionale Antihydrogen Laser Physics Apparatus (ALPHA) ha realizzato la prima misura diretta dell'antimateria in caduta libera. I risultati suggeriscono che l’antimateria risponde alla gravità nello stesso modo della materia convenzionale, esattamente come previsto dalla teoria.

Per ricreare questa futuristica variante dell’esperimento di Galileo sulla Torre di Pisa, i ricercatori dell’ALPHA hanno sintetizzato alcuni atomi di antidrogeno per poi farli cadere all’interno di una camera a vuoto dotata di speciali magneti regolabili.

Tutti gli oggetti che ci circondano sono composti da atomi, a loro volta costituiti da particelle elementari. Invertendo la carica (e una manciata di altre caratteristiche) di queste particelle si ottengono le corrispettive antiparticelle, che poi possono essere assemblate in antiatomi. Sebbene abbiano alcune proprietà opposte, un atomo e il suo antiatomo hanno la stessa massa e quindi dovrebbero rispondere allo stesso modo alla forza di gravità

Secondo gli scienziati, il Big Bang ha generato sia materia che antimateria. Tuttavia, particelle e antiparticelle si annichilano quando vengono in contatto, quindi il fatto che oggi l'Universo sia costituito praticamente solo da materia è un bel mistero.

Alcuni scienziati avevano ipotizzato che la gravità potesse agire in modo opposto sulle antiparticelle, agendo come una forza repulsiva invece che attrattiva, al fine di spiegare perché il nostro Universo sia praticamente privo di antimateria.

Questo esperimento rappresenta quindi una conferma sperimentale importante perché suggerisce che, almeno per il momento, possiamo accantonare l'ipotesi che la gravità sia la responsabile della scomparsa dell’antimateria.