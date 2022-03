Come rispondere alle chiamate senza voce? Google ha una novità

Quanto sarebbe comodo in determinati contesti poter rispondere alle chiamate senza voce? Se lo pensate anche voi, potreste sicuramente voler approfondire una novità annunciata da poco da Google.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e TechCrunch, nel Feature Drop di marzo 2022 relativo agli smartphone Pixel rientra anche un'interessante funzionalità esclusiva per Pixel 6 e Pixel 6 Pro (anche se l'update arriverà più in là nel corso del mese, mentre è già in rollout per i modelli da Pixel 3a a Pixel 5a, che però non supportano la novità). Per intenderci, l'obiettivo è quello di permettere agli utenti di evitare di utilizzare la propria voce per rispondere alle classiche chiamate.

La descrizione della feature da parte di Google: "per coloro che non possono o preferiscono non parlare durante le chiamate, c'è un nuovo modo di comunicare mediante Sottotitoli in tempo reale (Live Caption, ndr). Nell'ambito di una chiamata, sarà possibile visualizzare i sottotitoli relativi a ciò che l'altra persona sta dicendo, digitando in seguito una risposta testuale che verrà letta all'interlocutore".

Per il resto, come indicato nel video ufficiale del Feature Drop di Google di marzo 2022, la succitata funzionalità è supportata solamente dai più recenti dispositivi di BigG e si fa inoltre riferimento a una disponibilità "non in tutte le lingue o Paesi". Sul portale del supporto Google viene indicata la presenza della lingua italiana per la funzionalità Sottotitoli in tempo reale, ovviamente solamente su Pixel 6 e Pixel 6 Pro, ma non è chiaro se questo significhi che la feature sarà disponibile anche da noi. Staremo a vedere.

In ogni caso, se volete approfondire le altre funzionalità introdotte con il Pixel Feature Drop di marzo 2022, potete fare riferimento al blog ufficiale di Google.