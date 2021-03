Ecco come rispondono gli alligatori quando l'acqua in cui stanno si congela

Recentemente un'ondata di freddo ha colpito gli Stati Uniti d'America. La temperatura è calata anche nell'Oklahoma, dove gli abitanti hanno subito notato, all'interno dei laghi ghiacciati, che sporgevano dal ghiaccio i musi di alcuni alligatori. Perché stanno facendo in questo modo? Ecco la risposta degli esperti.

Questo comportamento, secondo quanto afferma Jena Donnell del Dipartimento di conservazione della fauna selvatica dell'Oklahoma, è del tutto normale. Ogni volta che l'habitat di un alligatore si ghiaccia in questo modo, gli alligatori attuano questa tecnica come risposta naturale alla situazione.

"Poiché l'acqua in cui si trovavano si ghiacciava, hanno dovuto creare un 'boccaglio'; quindi hanno inclinato il naso fuori dall'acqua per mantenerla senza ghiaccio, in modo da poter ancora respirare", afferma Donnell a LiveScience. Questi rettili, come ben sappiamo, sono creature a sangue freddo (o ectotermiche), quindi la loro temperatura corporea oscilla con la temperatura ambiente.

Quando le temperature gelide si abbattono nei loro habitat gli alligatori, invece di uscire dalle loro tane subacquee, spesso nuotano in superficie per assicurarsi che abbiano abbastanza ossigeno. Se l'acqua è fredda, ma non ancora congelata, queste creature nuoteranno spesso verso acque più profonde, che sono più calde di quelle di superficie.

Alcuni di questi alligatori purtroppo non sono sopravvissuti all'ondata di freddo nella Red Slough Wildlife Management Area. "La maggior parte degli adulti è riuscita a sopravvivere all'evento del freddo", continua l'esperta. "È sempre affascinante [vedere] come gli animali si adatteranno e come possono far emergere diverse tecniche di sopravvivenza".