Ecco come rispondono alla pandemia gli individui con tratti di personalità 'oscuri'

Non tutti abbiamo reagiamo allo stesso modo durante la pandemia. Uno studio ha scoperto, da questo punto di vista, che coloro con una personalità "oscura" - tra cui narcisismo, psicopatia e sadismo - hanno reagito a questa crisi in una maniera profondamente differente.

Osservando 402 individui negli Stati Uniti di età compresa tra i 18 e i 78 anni, i ricercatori dell'Università del Mississippi hanno scoperto che c'erano alcune differenze sottili, ma evidenti, legate a questi tratti della personalità.

La ricerca ha scoperto che i narcisistici e i machiavellici (individui fortemente manipolatori e opportunisti) hanno lottato emotivamente con lo sconvolgimento sociale creato dalla pandemia. Mentre coloro che si consideravano dotati di tratti sadici hanno riportato un grande affetto positivo in risposta alla COVID-19. "Può darsi che questi individui traggano piacere da eventi che sono generalmente percepiti come aventi un impatto negativo sulla società", scrivono gli autori.

Mentre gli individui con tratti machiavellici erano più timorosi di contrarre la COVID-19, quelli con tratti narcisistici riferivano di aver preso parte a comportamenti mirati ad aiutare le persone colpite dalla pandemia. Il fatto che questi due tratti della personalità fossero particolarmente propensi a percepire la pandemia come una situazione minacciosa suggerisce "che questi individui dipendono da strutture sociali stabili per raggiungere i loro obiettivi e reagire negativamente all'instabilità sociale percepita".

Gli individui con tratti più antisociali, come psicopatia e sadismo, non si sentivano poi così minacciati dalla pandemia. Tuttavia, c'è da considerare che lo studio in questione (troverete l'originale qui) ha bisogno di ulteriori conferme, poiché i partecipanti hanno solo risposto alla domande con "si" o "no" e condotti senza supervisione.