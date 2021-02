Ecco come rispondono coloro con tratti 'antisociali' alla violenza di gruppo

Le persone che mostrano determinati tratti di personalità antisociali hanno maggiori probabilità di sostenere azioni di gruppo radicali e violente. Questa è la conclusione di un nuovo studio condotto in Polonia e pubblicato recentemente sulla rivista Personality and Individual Differences.

Sono stati esaminati nel dettaglio 877 studenti. Qui gli psicologi hanno scoperto che coloro che si sono classificati con punteggi alti per "disinibizione" o "meschinità" hanno mostrato una maggiore radicalizzazione politica.

La meschinità, per intenderci, si riferisce alla freddezza o insensibilità, ed è risultata essere un forte segno del sostegno all'azione di gruppo radicale; la disinibizione, invece, riflette una mancanza di controllo degli impulsi, collegata al sostegno a cambiamenti nazionali violenti.

"Vorrei sottolineare che i nostri risultati non significano che le persone che scelgono un'azione violenta per conto di un gruppo sono sempre antisociali o mostrano tratti come la disinibizione", spiega lo psicologo sociale Tomasz Besta dell'Università di Danzica. Solo che quest'ultimi "tendono ad essere più forti sostenitori delle azioni di gruppo violente per conto dei gruppi politici rispetto a coloro che hanno un migliore controllo degli impulsi".

I ricercatori, nel loro studio, hanno scoperto che coloro che ottengono punteggi più alti per meschinità e disinibizione tendono a sostenere cambiamenti più radicali. In altre parole, le persone che sono più fredde o insensibili potrebbero non considerare l'azione violenta così estrema perché non considerano come danneggerà gli altri.

Gli autori dello studio tengono a sottolineare che quanto detto è solamente uno studio preliminare, che - visto il campione ridotto - ha bisogno di altre prove. Tuttavia, dà degli incipit agli esperti per la base di nuove ricerche future. Ecco, inoltre, come rispondono alla pandemia gli individui con tratti di personalità "oscuri" e chi ha più probabilità di diventare amministratore delegato di un'azienda.