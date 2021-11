Come ha risposto Elon Musk alla tassa sui miliardari? Con un tweet controverso, ovviamente

Negli Stati Uniti d'America si sta discutendo sempre di più in merito alla tassa sui miliardari, su cui i democratici (Joe Biden in testa) stanno spingendo particolarmente nell'ultimo periodo. Ebbene, Elon Musk non sembra essere propriamente d'accordo.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge, l'atipico imprenditore ha pubblicato un controverso tweet per rispondere al senatore democratico statunitense Ron Wyden. Infatti, dopo che Musk ha usato Twitter per scegliere se vendere o meno alcune azioni di Tesla (spoiler: ha "vinto" il sì), Wyden ha commentato: "Il fatto che l'uomo più ricco del mondo paghi o meno le tasse non dovrebbe dipendere dai risultati di un sondaggio su Twitter. È giunto il momento dell'imposta sul reddito dei miliardari".

Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: Elon Musk è l'uomo più ricco del mondo. In ogni caso, il CEO di SpaceX ha risposto alla questione della tassa sui miliardari con un commento relativo all'immagine del profilo del senatore. Non tradurremo in questa sede quanto "affermato" da Musk, ma sicuramente chi conosce l'inglese avrà capito su cosa sta "ironizzando" l'atipico imprenditore.

Si tratta sicuramente di un modo controverso per rispondere a un senatore relativamente a un argomento di questo tipo e infatti non esattamente tutti hanno ben visto quanto fatto da Musk. Quel che è certo è che il CEO di SpaceX ne ha combinata "un'altra delle sue".