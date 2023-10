Come ritagliare un'immagine da iPhone? Nulla di complicato

Dopo avervi spiegato come raddrizzare un'immagine su iPhone, è arrivato il momento di approfondire un'altra importante funzione di editing fotografico offerta dai Melafonini di Apple: ecco come fare per ritagliare un'immagine utilizzando l'iPhone. La procedura è semplicissima!

Tra le funzioni di Foto arrivate con iOS 17, infatti, abbiamo la possibilità di ritagliare le foto direttamente dalla galleria dell'iPhone, senza dover aprire l'interfaccia di editing. Per farlo, dovrete semplicemente selezionare l'immagine che volete ritagliare ed effettuare uno zoom a due dita sulla parte della fotografia che desiderate mantenere. Fatto ciò, noterete che nell'angolo in alto a destra dello schermo comparirà la scritta "Ritaglia": toccatela e otterrete un'immagine tagliata in men che non si dica.

Dopo aver cliccato su "Ritaglia", l'immagine verrà aperta nell'interfaccia di editing. Il ritaglio sarà automatico, ma potrete comunque apportare qualche ultimo ritocco alla vostra immagine prima di salvarla, aggiustandone per esempio l'inclinazione o modificandone parametri quali tinta, saturazione, illuminazione e via dicendo. Inoltre, tenendo premuto sul pulsante "Ritaglia" potrete svelare un menù "nascosto" con dei formati di taglio preimpostati direttamente da Apple. Tra di essi, per esempio, abbiamo il formato quadrato (1:1) e il formato 16:9.

Se invece non avete ancora aggiornato l'iPhone ad iOS 17, il procedimento per ritagliare una foto diventa leggermente più complesso. Come sempre, aprite la vostra galleria e selezionate l'immagine che volete modificare. Fatto ciò, selezionate "Modifica" e, nel menù che vi si aprirà, toccate l'opzione "Ritaglia" che si trova in basso, al centro dello schermo.



Una volta selezionata la modalità di ritaglio, potrete trascinare i bordi dell'immagine per effettuare il crop delle aree che desiderate eliminare. In questo stesso menu, inoltre, trovate le opzioni di raddrizzamento dell'immagine e della sua prospettiva. Infine, vi ricordiamo che questo menu è presente anche su iOS 17, permettendovi di effettuare modifiche "di fino" alle vostre fotografie!