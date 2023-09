Come ritrovare l'Apple Watch da iPhone? iOS 17 lo rende facile

Oltre alle grandi novità di WatchOS 10, a settembre 2023 è arrivato anche il rollout definitivo di iOS 17, che ha messo sul piatto una discreta serie di feature aggiuntive che riguardano non solo la gamma smartphone di Cupertino, ma anche gli altri dispositivi.

Le novità di iOS 17 sono davvero tantissime, a partire proprio da una feature molto utile che riguarda gli smartwatch della mela morsicata. Se avete un Apple Watch e in questi anni avete trovato utile la funzione per ritrovare il vostro iPhone, finalmente i più sbadati potranno fare anche il contrario, ovvero "pingare" l'Apple Watch direttamente dal vostro iPhone per trovare l'orologio nascosto tra i cuscini del divano.

Per far suonare un Apple Watch vi servirà dunque un iPhone aggiornato a iOS 17. La feature è attualmente attivata di default. Per attivarla, bisognerà aggiungere il relativo pulsante nel Centro di Controllo. Andate dunque nelle impostazioni del vostro iPhone, scegliete Centro di Controllo e aggiungete con un "+" l'impostazione per richiamare l'Apple Watch.

Ora, sul Centro di Controllo, dovrebbe comparirvi una nuova icona che consente di far suonare lo smartwatch e identificarne la posizione. Chiaramente, l'indossabile dovrà essere ancora "a tiro" del bluetooth del vostro telefonino perché questa feature funzioni. Altrimenti, potrete sempre fare affidamento su Dov'è.