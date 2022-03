Come ritrovare i canali Mediaset su digitale terrestre dopo lo switch off?

Dopo avervi spiegato come sintonizzare TeleLombardfia su digitale terrestre dopo lo switch off all’MPEG-4, a causa dei numerosi problemi che sono stati segnalati dagli utenti, cerchiamo di rispondere ad un’altra problematica riguardante i canali Mediaset.

In molti, dallo scorso 8 Marzo 2022, lamentano problemi con la visione dei canali Mediaset su digitale terrestre. In particolare, ad essere impattate sono le TV generaliste.

Analogamente a quanto avvenuto per La7 con lo switch off all’MPEG-4, anche in questo caso in molti quando si collegano a 4, 5 e 6 si trovano di fronte uno schermo nero. Le ragioni sono da ricercare, evidentemente, nel mancato supporto del vostro TV e decoder al nuovo standard di codifica. Tuttavia, non disperate: il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito che fino a fine anno sia prevista la trasmissione in somulcast. Ciò vuol dire che potete vedere Italia 1, Canale 5 e Rete 4 in SD rispettivamente alle posizioni 506, 505 e 504, mentre su 6, 4 e 4 troverete le varianti in HD.

Potete quindi ovviare al problema modificando la numerazione dei canali del digitale terrestre, come abbiamo avuto modo di spiegare nella nostra guida. Spostando i canali in SD nelle posizioni più vicine del telecomando, non dovreste accusare l'impatto.