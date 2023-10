Come ritrovare il telecomando di Apple TV con l'iPhone? È molto semplice

Se c’è un elemento che da sempre contraddistingue l’ecosistema Apple, è l’integrazione tra tutti i dispositivi. Integrazione che facilita la vita agli utenti anche durante l’utilizzo di tutti i giorni, in qualsiasi circostanza. Ad esempio, non tutti sanno che tramite iPhone è possibile localizzare il telecomando di Apple TV in maniera semplice.

Prima di procedere con la spiegazione sottolineiamo che la funzione Dov’è per il telecomando di Apple TV è compatibile solo con i telecomandi di seconda e terza generazione, e la feature è limitata ai modelli di Apple TV 4K rilasciati nel 2021 e 2022. A ciò si aggiunge anche che per potervi accedere è necessario aggiornare il firmware del set-top-box.

Per localizzare un Apple TV Remote la procedura è semplice:

Accedi ad Apple TV Remote direttamente dal centro di controllo di iPhone

Nella schermata che si aprirà, in alto alla sinistra del pulsante di spegnimento clicca sulla freccia > alla destra del nome della Apple TV

Si aprirà un altro pannello con la lista dei dispositivi associati, a fianco della Apple TV per cui vuoi localizzare il telecomando clicca su “Trova”

A questo punto l’interfaccia cambierà e ricorderà quella di Dov’è: si vedrà un cerchio le cui dimensioni aumenteranno per guidare il movimento nella direzione corretta. Quando l’iPhone è accanto al telecomando, sullo schermo sarà mostrata una sfera bianca.

Se siete come tutti sbadati e perdete di continuo il telecomando durante le vostre sessioni zapping tra un’app e l’altra, questa è la guida che fa per voi.