Come riutilizzare un vecchio iPhone? Alcune idee interessanti

Dopo aver scandagliato le impostazioni di iOS alla ricerca del trucco segreto su iPhone per selezionare più oggetti insieme con una singola gesture, torniamo a parlare degli smartphone di Cupertino per proporre qualche idea interessante per riciclare i vecchi iPhone inutilizzati.

Naturalmente, il primo requisito è che siano ancora funzionanti e che la batteria sia in buone condizioni. Appurato ciò, esiste una moltitudine di utilizzi che possono essere presi in considerazione.

Primo: non trascurare mai l'opzione "smartphone di riserva". Infatti, in qualunque momento può succedere di trovarsi senza il proprio telefonino per le motivazioni più disparate. Avere un vecchio iPhone ancora funzionante nel cassetto potrebbe non essere una cattiva idea, onde evitare di dover scappare in un negozio di elettronica e accontentarsi del primo smartphone in offerta, scelto magari con poca perizia.

In seconda battuta, esistono innumerevoli speaker e sistemi hifi di vecchia generazione dotati di dock per iPhone con porta proprietaria antecedente all'attuale connettore Lightning. Se ne siete provvisti, oppure se ne trovate magari uno di fine serie a poco prezzo, questa combinazione potrebbe facilmente diventare un punto ascolto stereo di buona qualità e, soprattutto, accessibile.

Tutto ciò, senza considerare che anche un iPhone di qualche generazione fa è dotato di connessione Bluetooth ed è virtualmente compatibile con qualunque speaker dotato di questo standard wireless. Inoltre, per i più spericolati un vecchio iPhone potrebbe rappresentare un'ottima alternativa a un lettore mp3, soprattutto se non siete soliti portarlo in giro mentre fate running oppure in palestra. In poche parole, anche senza SIM è possibile sfruttarlo per funzionalità simili a un iPod Touch (tra l'altro, abbiamo da poco celebrato il pensionamento di questa serie nel nostro speciale sull'addio agli iPod).

Infine, se si tratta di un modello dalla risoluzione elevata e dall'ampio display, può sempre tornare utile in tandem con una Cardboard oppure con un visore VR per smartphone, per la fruizione di video a 360 gradi dai principali servizi compatibili tra cui YouTube, ma anche la stessa app Cardboard, verificando sempre prima la compatibilità del proprio device, dato che per esempio quest'ultima accetta solo smartphone da iOS 13 in su e, quindi, almeno un iPhone 6S.