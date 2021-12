Come rivedere i contenuti Rai senza app su TV? La sconosciuta soluzione

Sapevate che è possibile rivedere i programmi Rai sul proprio televisore senza nemmeno dover installare un'apposita applicazione? Non preoccupatevi se non siete a conoscenza di questa soluzione: si tratta essenzialmente di una "novità" che rappresenta una sorta di ibrido tra digitale terrestre e funzionalità smart.

Più precisamente, facciamo riferimento allo standard HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV), che permette, per farla estremamente semplice, di accedere a funzionalità smart mediante la pressione di un semplice pulsante del telecomando, senza dover installare alcun software. Ovviamente, per sfruttare questa feature il requisito fondamentale è quello di disporre di uno Smart TV, ma questi ultimi sono ormai particolarmente diffusi e quindi non dovreste avere troppi problemi nel reperirne uno.

In ogni caso, dovete sapere che la Rai mette a disposizione la possibilità di accedere a un servizio chiamato Rai TV+. Per accedere a quest'ultimo, basta semplicemente raggiungere un canale come Rai 1 HD mediante un televisore idoneo e premere il pulsante Su del telecomando (come indicato dall'apposito messaggio che compare ogni tanto a schermo).

Così facendo, accederete a una scheda che vi permetterà, ad esempio, di premere sul tasto Restart, in modo da far ripartire dall'inizio il contenuto attualmente trasmesso. Non mancano poi funzionalità come la possibilità di rivedere un TG o "scorciatoie" per l'accesso a contenuti come quelli di RaiPlay. Certo, come i più attenti tra di voi ben sapranno, in realtà si fa per certi versi uso di un'app, ma capite bene che l'accesso alle funzionalità di base avviene senza installare alcunché. Per maggiori dettagli, potete fare riferimento al nostro approfondimento su che cos'è Rai TV+.