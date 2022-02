Come rivedere online la canzone vincitrice di Sanremo 2022? Attenzione agli spoiler

Abbiamo già analizzato su queste pagine la possibilità di vedere online il Festival di Sanremo. Ebbene, le novità relative alle modalità di fruizione delle più recenti edizioni della kermesse hanno chiaramente fornito maggiori possibilità agli utenti, consentendo potenzialmente di vedere lo show in replica.

Questo ha di fatto creato "nuovi scenari": ad esempio, c'è chi, consapevole che in seguito avrebbe potuto rivedere tutto in streaming con maggiore tranquillità, ha scelto di non vedere in diretta la serata finale della 72esima edizione del Festival di Sanremo, andata in onda il 5 febbraio 2022. Risulta dunque scontato che, nei giorni successivi al termine della kermesse, la volontà di un buon numero di utenti sia quella di rivedere la canzone vincitrice, magari senza spoiler.

In questo contesto, entra in gioco la possibilità di guardare in replica la serata finale tramite RaiPlay. Tuttavia, il Web e lo stesso portale ufficiale del servizio di streaming di "mamma" Rai sono pieni zeppi di anticipazioni relative al vincitore. Vi avvertiamo dunque: la serata finale integrale dell'edizione 2022 del Festival di Sanremo si può vedere mediante questa specifica pagina di RaiPlay. Attenzione però: se non volete spoiler, aprite il contenuto in verticale da smartphone, chiudete un attimo gli occhi in fase di caricamento e mettete subito a tutto schermo il video.

Lo sappiamo: la questione potrebbe fare un po' sorridere, ma la Rai ha "tappezzato" il portale di RaiPlay di foto del vincitore, persino nel caricamento iniziale del video dell'ultima serata, nonché nella zona sottostante il player (non provate inoltre a premere sul tasto "Altri video" del player, altrimenti lo spoiler è assicurato). Insomma, non è facile evitare di scoprire il vincitore guardando il contenuto in streaming, ma abbiamo provato a fornire una soluzione a coloro che vogliono semplicemente godersi l'ultima serata del Festival in replica senza sapere nulla in merito a com'è andata.

Per il resto, se volete invece semplicemente vedere l'esibizione finale del vincitore (in questo caso decidete voi stessi di farvi uno spoiler), potete trovare tutto in quest'altra pagina del sito Web di RaiPlay. Da notare tra l'altro il fatto che, al momento in cui scriviamo, la Rai non sembra ancora aver caricato l'esibizione finale del vincitore su YouTube. Insomma, adesso chi vuole vedere Sanremo in replica sa come fare. Inoltre, si è trattato anche di un'occasione interessante per comprendere come si sta "modernizzando", in termini di fruizione di contenuti, uno dei principali show nostrani.