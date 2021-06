Come rivedere i mi piace su Instagram? Ecco la guida per riattivare il conteggio dei like

Qualche settimana fa Instagram ha reintrodotto la possibilità di visualizzare il numero dei like ottenuti dai propri post e da quelli degli amici, dopo averli eliminati qualche anno fa per consentire agli utenti di concentrarsi maggiormente sui contenuti e meno sui like. Ma come si fa per riattivarli?

Per rivedere il numero di like basta seguire questa procedura:

Aprite l'app e spostatevi nel vostro profilo

In alto a destra cliccate sul pulsante con le tre linee orizzontali e quindi fate tap su "impostazioni"

A questo punto spostatevi nel tab "Privacy" e quindi in "Post"

Si aprirà una nuova pagina in cui è possibile attivare o disattivare l'opzione "Mi piace e visualizzazioni". Se il toggle presente a destra è grigio, Instagram provvederà a nascondere il numero di like e le visualizzazioni ottenute dai video, al contrario se è verde non potrete visualizzare tali dati.

Instagram nelle condizioni sottolinea che è anche possibile nascondere il count solo in determinati post. Per fare ciò basta aprire una foto o un video pubblicato sul proprio profilo, quindi cliccare sui tre puntini in alto a destra e dal menù che si aprirà fare tap su "nascondi il numero di mi piace".

E' disponibile su queste pagine anche una guida che vi spiega come nascondere il numero di like da Instagram.