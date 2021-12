Come rivedere un TG? La funzionalità della Rai che avete già e non conoscete

Le nostre vite, anche digitali, sono ormai particolarmente frenetiche. Questo significa che a volte nell'arco della giornata può accadere di non riuscire a ritagliarsi il giusto tempo per effettuare un'azione molto importante: informarsi in merito a ciò che sta accadendo nel mondo.

Certo, il Web in generale, Google News e simili rappresentano una manna dal cielo da questo punto di vista, dato che è possibile trovare un po' tutte le notizie del caso in modo rapido, anche direttamente dallo smartphone. Tuttavia, è innegabile il fatto che ancora oggi il classico telegiornale, che puntualmente va in onda sui principali canali televisivi legati al digitale terrestre, rappresenti, oltre che un possibile momento di "unione" per la famiglia, un importante "riassunto" per informarsi un po' su tutto (specialmente per coloro che faticano ad andare oltre alla propria "bolla social", alla propria "comfort zone").

In questo contesto, chiaramente qualcuno potrebbe voler comprendere come rivedere l'edizione di un determinato TG a un qualsivoglia orario, in modo da non dover per forza accendere il televisore nelle classiche ore in cui i telegiornali vanno in onda in Italia. Ebbene, dovete sapere che, per quel che concerne "mamma" Rai, c'è una soluzione rapida, gratuita e molto semplice da usare, che potreste avere già a disposizione ma magari non conoscete.

Per intenderci, il requisito fondamentale è quello di possedere un televisore con funzionalità smart (ormai questo tipo di prodotti è molto diffuso, quindi non dovreste avere troppi problemi a "reperire" un modello simile in casa). Per il resto, si sfrutta un semisconosciuto standard chiamato HbbTV, che, per farla breve, è una sorta di "ibrido" tra digitale terrestre e funzionalità smart.

In ogni caso, la Rai sta utilizzando quest'ultimo per far comparire a schermo dei messaggi relativi a un servizio chiamato Rai TV+. D'altronde, se avete a disposizione un televisore smart, probabilmente vi sarà capitato di notare, mentre stavate prendendo visione, ad esempio, di Rai 1 HD, un invito a premere il tasto Su del telecomando.

Provate dunque a fare questo (ovviamente mentre state guardando un canale Rai): vedrete comparire una schermata con varie sezioni. Ad esempio, quella principale permette di ottenere maggiori indicazioni relativamente al programma attualmente in onda, nonché eventualmente di effettuare un "restart". La scheda che vi interessa è però quella chiamata "TG Ultimi Edizioni": come ben potete immaginare, premendo su quest'ultima potrete rivedere le ultime edizioni disponibili dei telegiornali Rai, scegliendo tra TG1, TG2, TG3 e TGR (regionale, è possibile scegliere la redazione legata alla propria zona).

Perfetto, adesso sapete come rivedere un telegiornale che vi siete persi direttamente dal vostro televisore e mediante connessione a Internet. Per il resto, potrebbe interessarvi dare un'occhiata anche al nostro approfondimento in merito a che cos'è Rai TV+.

In ogni caso, se avete la necessità di recuperare i TG Rai in altro modo, magari perché non disponete di un televisore smart, ricordiamo che il sito Web ufficiale del TG1 include un archivio sempre aggiornato relativo alle edizioni andate in onda negli ultimi giorni. Inoltre, potrebbe interessarvi dare un'occhiata anche al portale ufficiale del TG2 (basta selezionare la voce "Edizioni Integrali" presente sulla sinistra) e al sito Web ufficiale del TG3.

Insomma, le possibilità per rivedere una determinata edizione del TG non mancano di certo, anche tramite un semplice browser.