Come mai a Roma sta scendendo il valore delle case dopo l'apertura della metropolitana?

Apre la metro C di Roma e il valore delle case scende? Per quanto possa apparire assurdo, è proprio così. Vediamo lo strano caso nato nella capitale italiana.

Mentre è da diversi anni che la metropolitana di Londra monitora i passeggeri col WiFi, i ricercatori della Banca d'Italia hanno effettuato uno studio sull'insolito caso che riguarda la città di Roma. Nella capitale infatti le nuove fermate hanno provocato sul mercato immobiliare l'effetto opposto rispetto a quello che accade normalmente.

"Che bello! Hanno messo la metropolitana vicino a casa mia!" è la frase che vi aspettereste di sentire da chiunque veda aprire una fermata della metro a meno di un chilometro da casa, viste le tante comodità: è più facile spostarsi e anche in modo più rapido, si può fare a meno della macchina, del caos del traffico romano e del dramma del parcheggio. Ebbene, la situazione appare purtroppo molto diversa.

Dai dati emersi si stima infatti che l'apertura della nuova linea metropolitana, abbia determinato un calo stimato di circa 132 euro per metro quadrato a tre anni dall'inizio dei lavori per gli immobili più costosi realizzati nelle aree più periferiche.

L'ipotesi effettuata dagli esperti è che la metro sia stata percepita come un servizio utile da parte della popolazione meno abbiente, ma come una fonte di disagio, anche indirettamente a causa del maggiore afflusso di stranieri, per quella più ricca.

Se da un lato la metropolitana di Milano ha avviato il pagamento contactless oramai da tempo, dimostrando un continuo sviluppo tecnologico, quella di Roma sembra vivere un periodo difficile, dal momento che dividerà l'opinione pubblica come spesso accade in questi casi.