Come ruotare più immagini su iPhone? Ecco la procedura, anche per MacBook

Di recente abbiamo passato in rassegna tutti i processori degli iPhone di Apple con qualche sorpresina targata Samsung. Oggi, invece, torniamo a darvi qualche consiglio d'uso con una guida su come ruotare più immagini simultaneamente su iPhone, iPad e Mac.

Il primo metodo che affronteremo è quello per Mac, poiché basandosi su iCloud avrà ripercussioni dirette anche sui dispositivi mobili della mela senza dover compiere ulteriori azioni. Per farlo, accendete il vostro Mac o MacBook e aprite l'app Foto.

Da qui, andate su qualunque album oppure sulla libreria principale e, tenendo premuto cmd, cliccate su tutte le foto che intendete ruotare.

Finita la selezione, andate su una qualsiasi di queste foto e aprite il menu a comparsa con un clic del tasto destro. Scegliete il comando "Ruota in senso orario" e tutte le immagini ruoteranno di 90 gradi rispetto alla loro posizione originale. Ripetete il comando più volte per tutte le immagini che necessitano di ulteriori rotazioni.

Se le foto sono in locale su Finder, nelle versioni più recenti di macOS è possibile effettuare una molteplice rotazione selezionando come prima tutte le immagini desiderate e successivamente, con un clic destro su una di queste, scegliere "Azioni rapide" e poi "Ruota a sinistra".

In questo caso, però, le modifiche resteranno confinate al vostro computer, mentre usando Foto le modifiche saranno applicate a tutti i dispositivi collegati allo stesso account iCloud.

Il resto della guida, invece, si basa su un link gentilmente proposto da iDownloadBlog. Infatti, non esistono metodi completamente nativi per farlo, bensì sarà necessario creare un comando rapido. Sbloccate il vostro iPhone o iPad, cliccate su questo link iCloud e aggiungete la scorciatoia. A questo punto, nell'app Comandi Rapidi apparirà il collegamento a "Rotate Multiple Images". Potrete selezionare le immagini da ruotare da questa galleria, premere infine "Add" e successivamente digitare i gradi di rotazioni (90, 180 o 270). A questo punto, il gioco è fatto!