Come saltare i controlli TPM ed installare comunque Windows 11?

Della questione TPM 2.0 e Windows 11 abbiamo a lungo parlato su queste pagine subito dopo la presentazione ufficiale del nuovo sistema operativo di Microsoft, in arrivo il prossimo 5 Ottobre 2021. Oggi siamo qui per spiegarvi come installarlo anche se non riuscite a rispettare il requisito relativo al supporto TPM 2.0.

Come scoperto dai colleghi di Tom's Hardware, infatti, su una pagina GitHub è disponibile l'Universal MediaCreationTool di Ayeyo, che fondamentalmente è uno script che permette di salvare i controlli TPM.

Ciò che dovete fare è collegarvi al link di cui sopra e scorrere fino a "Skip_TPM_Check_on_Dynamic_Update.cmd". A questo punto vi basterà selezionare e copiare tutto il codice per il file in questione, aprire una nuova pagina di blocco note, incollarlo e salvarlo con il nome "disable-tpm-check.cmd" (ovviamente senza virgolette).

Una volta fatto ciò, dovrete farci doppio click per aprirlo e nella finestra che si aprirà selezionare "Si" quando viene chiesto se si intende consentire a Windows PowerShell di apportare le modifiche al vostro PC. PowerShell mostrerà un messaggio di conferma e vi avviserà che se riavviate di nuovo lo script, si riattiveranno i controlli TPM.

A questo punto siete pronti ad installare Windows 11: se siete iscritti al programma Insider potete effettuare il download di Windows 11 prima del lancio ufficiale.

La procedura, ovviamente, è a vostro rischio e pericolo.