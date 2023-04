Come salvare i post Instagram con gli amici? C'è lo spazio dedicato

Nel 2023 su Instagram sono sbarcate tantissime novità: dopo aver scoperto come utilizzare le Instagram Notes, passiamo a un argomento ancora più "rovente: ecco come utilizzare il nuovo tool per salvare i post in delle collezioni da condividere con gli amici.

A fine marzo 2023, infatti, il social di Meta ha aggiunto una nuova particolare funzione che consente di creare delle "Raccolte Collaborative", che vanno a potenziare le Raccolte personali in cui solitamente andiamo a salvare i post e i Reels che ci hanno colpiti, con la possibilità di condividerle con i nostri amici.

Il funzionamento è semplicissimo e ricalca quanto già potevamo fare con le Raccolte tradizionali. Basta scorrere il proprio feed alla scoperta di nuovi post e premere sull'icona a forma di segnalibro per salvare il post che ci interessa. A questo punto, potremo decidere se creare una nuova Raccolta Collaborativa aggiungendo anche gli utenti che intendiamo invitare nel gruppo (fino a 250 persone) che avranno i privilegi per visualizzare i post e aggiungerne di nuovi, oltre che eliminare quelli presenti.

Ancora più interessante, forse, è la possibilità di creare Raccolte Collaborative all'interno delle chat. Per attivare questa funzione, basta premere salva in un post che abbiamo ricevuto in Direct.

Insomma, l'ennesima feature per migliorare l'esperienza social in compagnia dei propri amici, soprattutto se cercavate un modo per condividere le vostre passioni e i vostri interessi sulla base dei contenuti pescati in rete, in attesa di aggiornamenti in merito a un'altra succosa novità: si parla, infatti, della possibilità di scaricare i Reels come su TikTok.