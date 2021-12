Come sarà Samsung Galaxy S21 FE? il video unboxing compare e scompare

Signore e signori, ormai sembrano esserci ben pochi dubbi su Samsung Galaxy S21 FE. Infatti, il dispositivo, che a questo punto potrebbe arrivare a breve sul mercato, è stato al centro di alcuni mastodontici leak che non possono di certo passare inosservati. Pensate che a un certo punto è stato persino pubblicato un video unboxing.

Infatti, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser, un canale YouTube estero aveva reso disponibile, forse per errore, un video dalla durata di 6 minuti in cui veniva effettuato l'unboxing del dispositivo e venivano parzialmente mostrate le varie funzionalità. Più precisamente, l'autore approfondiva quanto offerto da Samsung Galaxy S21 FE 5G, mostrando per bene soprattutto il design (che risulta assolutamente in linea con quanto emerso dalle indiscrezioni precedenti).

Il video ora non risulta più accessibile, ma chiaramente qualche screenshot, come quello che potete vedere in apertura, sta circolando sul Web. Non serve però cercare alcun video per comprendere quale sarà il look e la scheda tecnica di Samsung Galaxy S21 FE, dato che, come riportato in un altro articolo di MSPowerUser, sono trapelati online persino il manuale e il materiale promozionale. Di chi è la "colpa" di questi leak? Chiaramente tutto è stato pubblicato da Evleaks su Twitter.

Trovate la principale immagine che sta circolando online in calce alla notizia: da quest'ultima apprendiamo che sotto la scocca dovrebbe esserci anche un processore Qualcomm Snapdragon 888. In ogni caso, a quanto pare non manca molto per saperne di più: secondo le ultime indiscrezioni, Samsung Galaxy S21 FE verrà presentato a gennaio 2022. Rumor e leak si riveleranno veritieri? Staremo a vedere.