Come sapere che alimentatore prendere per il PC? Alcuni consigli

L'alimentatore è il cuore pulsante del nostro PC. Spesso sottovalutato, dovrebbe invece essere una delle scelte più delicate nella configurazione di una nuova macchina, poiché è in gran parte anche da esso che dipenderà la salute dell'intero computer.

Il primo consiglio che possiamo darvi è quello di acquisire consapevolezza e iniziare a masticare modelli e produttori, per comprendere a chi affidarsi e farlo in maniera quanto più critica possibile. Nella nostra guida agli alimentatori abbiamo provato a darvi le basi per iniziare a camminare da soli.

Dopo una breve infarinatura, non possiamo fare altro che consigliarvi di calcolare in maniera ponderata la dimensione del PSU su cui andare a orientarsi, evitando di seguire calcolatori online ma affidandoci principalmente ai consigli dei produttori.

Aspetto molto importante per chi cerca una buona user experience riguarda la rumorosità, sia della ventola che della componentistica (coil whine). A questo proposito, i feedback della community contribuiranno enormemente a darvi una risposta una volta stretto il cerchio sugli alimentatori più adatti alle vostre esigenze.

Una volta scelte le dimensioni dovrete capire come districarvi tra i tantissimi alimentatori in circolazione. Il consiglio che possiamo darvi è quello di affidarvi ai "soliti noti", soprattutto se prodotti da OEM come Sirtec o Seasonic, ma in generale il miglior consiglio che si possa dare in questo frangente è quello di affidarvi a chi lo fa in maniera davvero professionale e lo fa in Italia. Per questo, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla lista completa stilata da Falco75, vera e propria leggenda nel settore.