Come si fa a sapere a chi appartiene un numero di cellulare?

Qualche mese fa su queste pagine abbiamo spiegato come conoscere l'intestatario di un numero telefonico di rete fissa. Oggi ci soffermiamo su un altro aspetto: scoprire a chi appartiene un numero di cellulare per, ad esempio, scoprire subito se si tratta di una chiamata indesiderata o meno.

In attesa dell'arrivo del nuovo Registro delle Opposizioni per gli smartphone, sono disponibili diversi servizi che, dietro l'inserimento del numero di telefono, permettono rapidamente di capire se si tratta di un call center o meno.

Non possiamo non partire con questa analisi da TrueCaller, che probabilmente è l'applicazione più popolare di questo tipo. Una volta installata, basta dare il permesso di accedere all'app Telefono e quindi scaricare gli elenchi dei seccatori per ritrovarsi sotto il numero di telefono al momento della ricezione della chiamata la scritta "SECCATORE" con tanto di informazioni sulla sua provenienza.

Un'altra applicazione simile è Sync.Me, che permette di bloccare le chiamate indesiderate ed anche di accedere ad un database di numerazioni mobili.

Da web invece si può accedere al sito web di Tellows, che conta oltre 200mila utenti e segnalazioni da praticamente tutto il globo. Si tratta anche in questo caso di uno strumento molto importante per identificare rapidamente i call center ed i sistemi automatizzati.