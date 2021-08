Come sapere chi ci chiama al telefono? Soluzioni per identificare i numeri

Tra tentativi di truffa e scherzi telefonici, le chiamate da parte di utenti singoli sconosciuti o magari da call center, soprattutto se da numeri privati non identificabili, annoiano quotidianamente tantissime persone. Dunque, come si può sapere chi ci chiama al telefono? Esistono delle soluzioni piuttosto semplici da applicare.

Il metodo “vecchio stile” richiedeva la ricerca su Internet del numero in questione, spesso però finendo con il perdere la chiamata nel caso in cui magari non si trattasse di call center o chiamate truffa. Ciononostante, uno dei risultati più consultati su Google risultava essere sempre Tellows, portale che da tempo offre una lunga lista di numeri fissi e mobili segnalati dall’utenza stessa per sospetta truffa o quant’altro.

Ebbene, su smartphone Android e iOS è disponibile da tempo anche l’app tellows ufficiale che identifica subito chiamate indesiderate, truffatori e call center mostrando il nome e attribuendo loro un punteggio da 1 (molto serio) a 9 (per niente serio) sullo schermo dello smartphone, così da permettere la tempestiva risposta o chiusura della chiamata. Tra le altre funzioni disponibili ci sono poi la blocklist personalizzata e il blocco immediato delle chiamate ricevute da numeri sospetti, ma sono disponibili solamente previo pagamento delle feature Premium.

Un lavoro altrettanto egregio lo fa TrueCaller, applicazione che permette allo stesso modo di identificare il numero sconosciuto sia che si tratti di call center – in tal caso inserendo anche il nome del brand per cui lavorano, se segnalato dalla community di utenti -, sia che si tratti di piccole aziende e numeri disponibili negli elenchi telefonici o nella rubrica personale.

In entrambi i casi, che comunque sono solo due delle molteplici app con funzioni analoghe disponibili su Google Play Store su Android e App Store su iOS, sarà necessario concedere i permessi richiesti per monitorare le chiamate e la rubrica, gestendo anche le chiamate in entrata.

In passato abbiamo anche visto come bloccare le chiamate dai call center, ma anche come registrare una telefonata sul cellulare.