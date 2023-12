Come si fa a sapere chi sta chiamando? Spopola l'app per vedere i nomi

Certo, bloccare tutte le chiamate in entrata può risultare una giusta scelta in determinati casi, ma è chiaro che si tratti di uno scenario un po' "esagerato" e non percorribile per tutti. Più che altro, dunque, può tornare utile vedere il nome di chi sta chiamando: è proprio questa la promessa di un'applicazione che si sta facendo notare.

L'app in questione si chiama Sync.ME e si sta facendo notare in questo periodo anche grazie all'inserimento nella classifica 2023 delle migliori app per gestire i contatti di Tom's Guide. Vale la pena notare che in realtà si tratta di una soluzione in circolazione da un bel po' di tempo, come si evince, ad esempio, da alcuni articoli di TechCrunch di oltre 10 anni fa.

In ogni caso, la versione dell'applicazione per dispositivi mobili attualmente scaricabile da Play Store e App Store pone l'accento principalmente sulle funzioni relative a ID chiamante e blocco dello spam. In parole povere, si cerca di identificare la provenienza delle chiamate in arrivo, con tanto eventualmente di nome e cognome, per fare in modo di capire al volo se si tratta di spam o meno.

L'applicazione dispone di oltre 5 milioni di download solamente sul Play Store per Android, ma va detto che le funzioni avanzate risultano a pagamento, quindi potreste dover passare per acquisti in-app per raggiungere il vostro scopo (al netto dell'installazione gratuita). Valeva però la pena mettervi rapidamente a conoscenza dell'esistenza di questa soluzione, che non sta passando inosservata. Per il resto, se non avete intenzione di passare per app di terze parti, potreste magari voler valutare quanto indicato nel nostro approfondimento relativo al blocco delle chiamate da numeri non in rubrica.