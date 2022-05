Come sapere chi ha condiviso un mio post su Instagram? Ecco chi può

Mentre in rete qualcuno ha paventato l'ipotesi di limitazioni sul numero di storie Instagram, la piattaforma social di proprietà del gruppo Meta continua a riscuotere consensi per via delle sue modalità di fruizione, tra cui la condivisione. Ma come fare a sapere chi ha condiviso le nostre foto?

In realtà, purtroppo, non esiste un metodo universale e gli utenti privati non hanno alcun modo dedicato per scoprire statistiche e men che meno informazioni di questo genere. Questo per via delle condizioni generali di utilizzo della piattaforma.

Le uniche tipologie di utenti in grado di avere accesso a questo genere di statistiche, infatti, sono gli account business, quindi di conseguenza pubblici. In questo modo, è possibile sbloccare le analisi quantitative di re-post e condivisioni. Queste informazioni sono particolarmente utili per analizzare la capillarizzazione nella diffusione dei propri contenuti nella community, ma anche in questo caso non sarà comunque possibile sbloccare analisi di tipo qualitativo, quindi sapere chi ha condiviso il post.

Per farlo, a ogni modo, è sufficiente fare il cambio di profilo da privato a pubblico. Dopodiché, aprire una specifica foto e, a questo punto, comparirà un pulsante per analizzarne le statistiche di diffusione.

